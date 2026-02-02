В облправительстве нашли причину кадрового голода в медучреждениях

2.2.2026 | 10:55 Медицина, Новости

Как минимум один из проблемных моментов — взаимодействие с вузом.

Фото: Портал Орловской области

Вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании в областной администрации. С докладом выступил исполняющий обязанности главы департамента Константин Бобраков.

Рассказывая о текущей ситуации, он указал, что муниципалитеты неравномерно участвуют в программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Количество медиков, трудоустроенных по программам, в разных образованиях заметно различается.

В свою очередь, губернатор Андрей Клычков заявил, что причиной такой неравномерности является то, что не все муниципалитеты эффективно взаимодействуют с Медицинским институтом ОГУ имени Тургенева, где готовят таких специалистов.

Также Клычков озвучил ещё ряд проблем, связанных с высшим медицинским образованием в регионе. Так, он указал, что не все квоты на бесплатное обучение остаются востребованными, хотя у абитуриентов есть явный интерес к таким специальностям. Кроме того, по мнению Клычкова проводить День открытых дверей в мединституте следует не в феврале, а намного раньше, когда абитуриенты ещё выбирают вузы для будущего поступления.

Фото: Портал Орловской области

ИА «Орелград»


