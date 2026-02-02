Орловчанка отдала мошенникам выпечку с золотыми монетами

Необычное преступление расследует полиция.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, мошенники связались с жительницей нашего региона в одном из мессенджеров. Сначала с ней беседовала якобы «сотрудница социальной службы», затем фальшивые «полицейские».

Преступники убедили гражданку назвать им свой номер СНИЛС, а затем внушили женщине, что её деньги и ценности находятся в опасности. Женщина призналась, что кроме средств на банковском счету у неё есть 14 золотых монет номиналом по 50 рублей и общей стоимостью около 900 тысяч.

Мошенники убедили орловчанку передать им монеты — якобы, для проверки на подлинность (причём эта проверка якобы должна была происходить в Москве). Согласно инструкции, монеты надо было поместить «в хлебобулочные изделия» и передать курьеру, которого пришлют преступники. Женщина так и поступила.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Им занимается отдел по Советскому району Орла. Установлена личность таксиста, который забрал у орловчанки выпечку, начинённую золотом, и отвёз в Московскую область. Также полиция выяснила, кто именно принял этот груз и затем передал его ещё одному лицу.

ИА «Орелград»