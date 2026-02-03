В Орле сдают в аренду участок под стоянку на Бурова

3.2.2026 | 6:49 Новости, Экономика

Заявку на участие в аукционе можно подать до 16 февраля.

 

Управления муниципального имущества  и  землепользования администрации города Орла предлагает заключить договор аренды участка с кадастровым номером 57:25:0040322:29.  Площадь – 200 кв. м. Вид разрешенного использования – стоянка для хранения индивидуального легкового автотранспорта. Участок предоставляется для целей, не связанных со строительством, отмечено в ГИС «Торги».

Земля, на которой расположены инженерные коммуникации, подлежит особому режиму использования. Часть участка, расположена в охранной зоне сети электроснабжения, газопровода, кабелей связи. Арендатор должен обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, гарантировать безвозмездный и беспрепятственный доступ для их ремонта и обслуживания.

Начальная цена лота – 36 400 рублей (размер ежегодной арендной платы за земельный участок). Для участия в аукционе необходим задаток в размере 50%.  Шаг аукциона – 5%. Торги назначены на 19 февраля. Срок аренды земельного участка – 7 лет.

ИА “Орелград”


