В Орле сдают в аренду участок под стоянку на Бурова

Заявку на участие в аукционе можно подать до 16 февраля.

Управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла предлагает заключить договор аренды участка с кадастровым номером 57:25:0040322:29. Площадь – 200 кв. м. Вид разрешенного использования – стоянка для хранения индивидуального легкового автотранспорта. Участок предоставляется для целей, не связанных со строительством, отмечено в ГИС «Торги».

Земля, на которой расположены инженерные коммуникации, подлежит особому режиму использования. Часть участка, расположена в охранной зоне сети электроснабжения, газопровода, кабелей связи. Арендатор должен обеспечить сохранность инженерных коммуникаций, гарантировать безвозмездный и беспрепятственный доступ для их ремонта и обслуживания.

Начальная цена лота – 36 400 рублей (размер ежегодной арендной платы за земельный участок). Для участия в аукционе необходим задаток в размере 50%. Шаг аукциона – 5%. Торги назначены на 19 февраля. Срок аренды земельного участка – 7 лет.

ИА “Орелград”