Более 500 «проблемных родителей» попали на учет

Неблагополучные семьи регулярно проверяют социальные патрули.

Как уже рассказывал «Орелград», глава УМВД России по Орловской области Андрей Токарев представил на заседании Орловского облсовета народных депутатов отчете о деятельности органов ОВД в 2025 году. Он отметил, что на особом контроле в отчетном году находилась работа по профилактике правонарушений, особенно в молодежно-подростковой среде. В течение 2025 года был проведен ряд профилактических акций и межведомственных оперативно-профилактических мероприятий, в том числе «Безопасность детства», «Два колеса – одна ответственность», «Полиция и дети», «Последний звонок», «Твой выбор», «Ребенок под защитой», «Дорога в школу», «Помоги пойти учиться» и «В кругу семьи».

«В целях стабилизации уровня подростковой преступности в правительство области внесены предложения по выработке и принятию дополнительных мер, в том числе в части организации досуга и занятости «трудных» подростков, а также проведения в период летней оздоровительной кампании профильных смен для несовершеннолетних указанной категории», – следует из отчета УМВД.

На профилактическом учете в территориальных ОВД на начало 20206 года состояло 549 неблагополучных родителей и других законных представителей детей. В течение 2025 года на учет было поставлено 153 родителя, ненадлежащим образом исполняющего обязанности по содержанию и воспитанию детей. В муниципальных образованиях работают социальные патрули. В минувшем году они совершили 1043 выезда, проверили условия проживания 2330 семей и 1224 подростков, в том числе состоящих на учете. В результате было выявлено 148 административных правонарушений.

А всего за год сотрудники территориальных органов внутренних дел пресекли 240 административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними, и 2178 – родителями и законными представителями детей, в том числе 2107 правонарушений, предусмотренных статьей 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

«Совместно с общественными организациями выявлено 15 работников торговли, реализовавших подросткам алкогольную продукцию, – говорится в докладе. – В Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП УМВД) помещено 52 несовершеннолетних правонарушителя, в том числе 32 жителя других регионов. С ними проведено 610 бесед профилактической и воспитательной направленности».

С законными представителями таких несовершеннолетних за год было проведено 39 бесед на правовые и воспитательные темы. Для изучения психологических особенностей воспитанников, уровня их интеллектуального развития психолог регулярно проводит психодиагностические и психокоррекционные мероприятия, а также разрабатывает психолого-педагогические рекомендаций для должностных лиц, работающих с неблагополучными семьями и «трудными подростками».

