Туристический налог принес в казну более 11 миллионов рублей

В регионе подсчитали поступления от нового вида налога.

За 2025 год в бюджеты муниципальных образований Орловской области поступило почти 11,4 миллиона рублей туристического налога. Об этом сообщили в региональной Управлении ФНС России. Напомним, что туристический налог является новым для региона, впервые его ввели только в 2025 году, да и то лишь на отдельных территориях. Первыми это сделали власти города Орла, соответствующее решение еще в конце 2024 года приняли депутаты Орловского горсовета.

В течение прошлого года власти пытались его корректировать, но инициативы так и остались на бумаге. Затем туристический налог на своих территориях ввели власти городов Ливны и Мценск (во Мценске туристический налог заработал не с начала 2025 года, а с 1 апреля), а также Ильинского и Хотимль-Кузьменковских сельских поселений Хотынецкого района. Как пояснили в УФНС, туристический налог уплачивают организации и физические лица, которые владеют гостиницами или иными помещениями, включенными в реестр классифицированных средств размещения.

«Исчисляется налог со стоимости услуг по проживанию и рассчитывается в течение того налогового периода, в котором осуществлялся полный расчет с лицом, приобретающим услугу по временному проживанию, исходя из текущей налоговой ставки, – рассказали в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области. – На 2026 год налоговая ставка установлена в размере 2 процента. Следует отметить, что сумма налога не может быть меньше минимальной величины, которая равна произведению 100 рублей и количества суток проживания».

В 2025 году налоговая ставка составляла 1 процент. В ряде случаев налогоплательщики получают освобождение от исчисления и уплаты туристического налога. Так, минимальный налог не исчисляется в отношении услуг по санаторно-курортному лечению, оплаченных за счет бюджетных средств или государственными внебюджетными фондами. Кроме того, не облагаются налогом услуги по временному проживанию льготников при наличии документов, подтверждающих их статус. Туристический налог не исчисляется со стоимости платы за фактический простой номера или места в нем в случае несвоевременного отказа от бронирования, опоздания или не заезда потребителя.

«Налоговая декларация по туристическому налогу представляется ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, срок уплаты налога – не позднее 28 числа месяца того же квартала. Уплата налога производится в составе единого налогового платежа. Произвести уплату можно с помощью личного кабинета налогоплательщика или с помощью сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин», – добавили в пресс-службе УФНС.

ИА «Орелград»