«Экосервис» обязали навести порядок в приюте для животных

3.2.2026 | 12:55 Закон и порядок, Новости

Нарушения выявила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Приют находится в Орловском муниципальном округе в селе Болотовские Дворы.

Как сообщили в ведомстве, по периметру данной территории отсутствует необходимое ограждение. Въезд не оборудован дезинфекционным барьером.

Кроме того, возникли вопросы ко внутренней отделке карантинного помещения, а также помещения, где животные должны содержаться на протяжении длительного времени. Она не позволяет проводить влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами. Также в даннных помещениях не соблюдается температурный режим.

В итоге прокуратура обратилась в суд с иском к ответственному юрлицу – ООО «Экосервис». Ведомство потребовало устранить данные нарушения.

Иск рассматривали в Октябрьском районном суде города Белгорода. Требования сочли справедливыми. Исполнение судебного решения остаётся на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU