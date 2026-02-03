«Экосервис» обязали навести порядок в приюте для животных

Нарушения выявила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

Приют находится в Орловском муниципальном округе в селе Болотовские Дворы.

Как сообщили в ведомстве, по периметру данной территории отсутствует необходимое ограждение. Въезд не оборудован дезинфекционным барьером.

Кроме того, возникли вопросы ко внутренней отделке карантинного помещения, а также помещения, где животные должны содержаться на протяжении длительного времени. Она не позволяет проводить влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами. Также в даннных помещениях не соблюдается температурный режим.

В итоге прокуратура обратилась в суд с иском к ответственному юрлицу – ООО «Экосервис». Ведомство потребовало устранить данные нарушения.

Иск рассматривали в Октябрьском районном суде города Белгорода. Требования сочли справедливыми. Исполнение судебного решения остаётся на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»