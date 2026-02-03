Названы самые аварийно-опасные дороги в Орле

Начальник отдела Госавтоинспекции оценил дорожную обстановку в областном центре.

Начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Орлу майор полиции Константин Регнер представил детальный анализ аварийности за 2025 год, обозначил ключевые проблемы и озвучил планы по повышению безопасности на дорогах областного центра. Тезисы из его отчета кратко процитировала пресс-служба регионального УМВД. В частности, Константин Регнер назвал аварийно-опасные участки, где в прошлом году произошло по несколько дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

В его список попали: перекресток улиц Мостовая и Царев Брод, где в прошлом году было зарегистрировано три ДТП; перекресток Наугорского шоссе и улицы Картукова (четыре ДТП); перекресток улиц Раздольная и Рощинская (три ДТП, в результате которых один человек погиб); пешеходные переходы на Кромском шоссе возле дома № 3 и на улице Комсомольской возле дома № 255.

«По нашей инициативе создана рабочая группа с представителями муниципалитета и дорожных служб. По каждому такому участку составлен план первоочередных и долгосрочных мер: установка светофоров, дополнительных секций, пешеходных ограждений, дублирующей разметки, дорожных знаков и камер фотовидеофиксации», – сообщил Константин Регнер.

Кстати, на днях мэр Юрий Парахин утвердил перечень аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в границах городского округа города Орел. Действие документа рассчитано на 2026 год. В перечень включен только один аварийно-опасный участок: улице Мостовая, д. 2. Для снижения уровня аварийности там запланирована модернизация светофорного объекта установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход». Судя по постановлению мэрии, казанные работы планируется провести в первом полугодии 2026 года.

В пресс-службе УМВД России по Орловской области добавили, что в 2026 году в городе Орле продолжится расширение сети камер фотовидеофиксации. Уже в ближайшее время в эксплуатацию обещают ввести восемь новых стационарных комплексов. Они будут фиксировать не только скорость, но и проезд на красный свет, выезд за стоп-линию, непредоставление преимущества пешеходам и другие нарушения.

«Особое внимание уделяется безопасности пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Госавтоинспекция проводит рейды, лекции в учебных заведениях и работу с родителями. В администрацию города внесены предложения по разработке муниципальных правил для СИМ, включающих ограничение скорости и возрастной ценз (14+)», – добавили в ведомстве.

ИА “Орелград”