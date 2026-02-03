Контроль за соцконтрактами ужесточат

В Орловской области будут оценивать эффективность предоставленной поддержки.

Вопрос о внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона «Об отдельных отношениях в сфере оказания государственной социальной помощи в Орловской области» в первом чтении рассмотрели депутаты Орловского облсовета. Региональный закон приводится в соответствие с федеральными новеллами. Так, с 1 января 2026 года получателями государственной социальной помощи могут являться участники специальной военной операции. Это право закреплено новой нормой федерального закона. Аналогичное изменение будет внесено и в закон Орловской области.

Кроме того, обновленный федеральный закон предусматривает, что оценка эффективности оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, оказываемой исключительно за счет средств регионального бюджета, осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта РФ. Но в Орловской области пока такого документа нет. А чтобы он появился, следует наделить областные власти полномочиями в указанной сфере.

В связи с этим рассмотренным депутатами проектом в законе Орловской области было предложено закрепить полномочие правительства региона по установлению «Порядка осуществления оценки эффективности оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, оказываемой исключительно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации». По сути, речь идет об усилении контроля в данной сфере.

Напомним, что социальный контракт — это один из инструментов, созданный, в том числе, для поддержки государством начала предпринимательской деятельности. Орловцы активно пользуются им. Так, в предыдущие годы на средства соцконтрактов они открывали швейные мастерские, фермы по выращиванию микрозелени, частную футбольную секцию, маникюрные салоны и многое другое.

«Участники проекта могут получить государственную поддержку в сумме до 350 тысяч рублей от Центра социальной защиты населения для физических лиц, планирующих открыть собственное дело, действующих ИП, самозанятых граждан, – сообщала по этому поводу пресс-служба губернатора. – Подать заявление на оформление соцконтракта можно на сайте Госуслуг».

ИА “Орелград”