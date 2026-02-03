В Орле повторно обследовали Маслозаводской переулок

Ранее было возбуждено дело об административном правонарушении.

Как напомнили в Управлении МВД по Орловской области, в ходе первой проверки зафиксированы грубые нарушения. В частности – «выбоины и просадки асфальтового покрытия», а также «занижение люков смотровых колодцев». Всё это создавало реальную угрозу для безопасности дорожного движения.

Проверку проводили инспекторы ГАИ. Действуя в рамках своих полномочий, они составили соответствующие протоколы и передали их в суд. Параллельно с этим ответственному лицу передали требование об устранении нарушений.

Однако «недостатки улично-дорожной сети в переулке Маслозаводском так и не были устранены», сообщает ведомство. Судебные органы возбудили административное дело.

Как отметили в полиции, данная статья (19.5 КоАП РФ, часть 28) предусматривает существенные штрафы для юридических лиц. При первом нарушении — до 300 тысяч, при повторении проблемы — до 500. Кроме того, возможна даже приостановка деятельности организации.

ИА «Орелград»