В Госдуме обсудили «юридический экстремизм» против СМИ

Речь идёт об исках за якобы неправомерное использование фотографий на интернет-ресурсах.

Вопрос обсуждался на площадке Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы, пишет «Коммерсант». Результаты аналитического исследования представила Ассоциация руководителей медиа. В неё входят руководители около 200 СМИ и медиаресурсов нашей страны (включая представителей Орловской области).

Как сообщает издание, за последние 10 лет зарегистрировано около 8 тысяч соответствующих дел. По ним выплачено около 1,5 миллиарда рублей. Ответчиками выступали не только СМИ, но также органы власти, госучреждения, детсады, школы, вузы, малый и средний бизнес.

«Не нужно ломать общую систему защиты авторских прав… На наш взгляд, самое простое решение — это внесение поправок в гражданский кодекс. Причем эти поправки с минимальными, нулевыми тратами решают глобальную проблему. Нам всего лишь нужно исключить из объектов доверительного управления фотографии», – высказался юрист Михаил Хохолков.

«Мы наметили с коллегами конкретные шаги в части защиты, возможно, консультации с нашими профильными ведомствами. И убеждён, что на таких рабочих встречах мы постепенно будем искать выходы из текущих сложившихся ситуаций»,— подытожил председатель комитета Сергей Боярский.

ИА «Орелград»