На приватизации Орловщина сможет заработать почти 26 миллионов рублей

Изменения внесены в план приватизации государственного имущества.

Депутаты Орловского облсовета одобрили поправки в Закон «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Орловской области на 2024-2026 годы». Необходимость принятия данного законопроекта правительство региона объяснило несколькими причинами. Первая – получение дополнительных доходов в областной бюджет за счет приватизации государственного имущества, вторая – сокращение расходов областного бюджета на содержание и обеспечение сохранности неиспользуемого государственного имущества.

При условии реализации на аукционе всех объектов государственного имущества, продажа которых запланирована на 2026 год, предполагается получение доходов в размере 25,929 миллиона рублей. Из них 9,993 миллиона рублей областные власти планируют выручить от продажи государственного имущества, а 15,936 миллиона рублей – от продажи земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, подлежащие приватизации.

«В 2026 году приватизация объектов будет осуществляться способами, предусмотренными Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»: путем внесения в уставный капитал акционерных обществ, продажи в электронной форме на аукционе, посредством публичного предложения и продажи по минимально допустимой цене с открытой формой подачи предложений о цене», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, для обеспечения акционерного общества «Дорожная служба» депутаты согласовали внесение в его уставный капитал в 2026 году 17 дорожных строительных машин, четырех сооружений, а именно асфальтовых площадок и заборов, а также административно-производственного здания с земельным участком под ним.

Кроме того, планируется к внесению в уставный капитал акционерного общества «Орелоблэнерго» объектов электросетевого хозяйства, а в уставный капитал акционерного общества «Племенной завод имени А. С. Георгиевского» планируется внести грузовой автомобиль КамАЗ. Принятие изменений в прогнозный план приватизации государственного имущества Орловской области не потребует дополнительных расходов из областного бюджета, отметили в правительстве региона.

ИА «Орелград»