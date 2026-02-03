Почти все торговцы нарушают правила маркировки товаров

Нарушения обязательных требований выявлены в 99 процентах случаев.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало результаты надзора при реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Напомним, что перечень таких товаров постепенно растет. В него уже входят парфюмерная и молочная продукция, товары легкой промышленности, автомобильные шины, табак и никотинсодержащая продукция, не так давно перечень пополнило спортивное питание.

Согласно приведенным данным в прошлом году сотрудники регионального Роспотребнапровели 236 контрольных мероприятий, в том числе выездных обследований с плавным переходом в контрольную закупку. Ряд проверок был проведен по материалам, ступившим из полиции. Нарушения обязательных требований при реализации товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, были выявлены в 99 процентах случаев.

«Установлено, что продажа товаров осуществлялась: без маркировки средствами идентификации; без маркировки, содержащей информацию, предусмотренную требованиями технических регламентов; без передачи достоверных данных в Государственную информационную систему маркировки товаров (ГИС МТ); участником, не зарегистрированным в ГИС МТ в указанной товарной группе; без наличия разрешительного режима на кассе; с истекшим сроком годности», – перечислили в ведомстве.

Всего за год сотрудники Роспотребнадзора на территории Орловской области проинспектировали 18 173 единиц продукции, из которых 6353 единиц, или 35 процентов от общего количество, были арестованы. По арест попадали: табачная, никотинсодердащая и молочная продукция, упакованная вода, духи и туалетная вода, товары легкой промышленности, обувь, автомобильные шины и изделия из натурального меха.

В целом в минувшем году по итогам надзорных мероприятий было возбуждено 436 административных дел. Суды рассмотрели 112 административных материалов, в том числе с вынесением решений о конфискации предметов правонарушения, то есть арестованной продукции. А всего по решениям судов в прошлом году было конфисковано 6227 единиц продукции. Всем торговцам выдали предписания об устранении выявленных нарушений, а общая сумма штрафов жженных на них составила 5,73 миллиона рублей.

