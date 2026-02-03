В Орловской области услуги разогнали годовую инфляцию

За год они подорожали почти на 9 процентов.

В Орловской области в декабре 2025 года стоимость услуг в среднем повысилась всего на 0,07 процента по отношению к ноябрю. Это подорожание стало минимальным, оно уступает товарам продовольственной и непродовольственной групп. Стоимость услуг за месяц выросла незначительно, сообщает Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

«Стали выше цены на услуги парикмахерских и автомоек, – поясняет регулятор. – Причина – увеличение затрат на закупку расходных материалов и инструментов, аренду помещений. Отсюда и изменения в прайсах. Зато доступнее стали услуги в сфере зарубежного отдыха. Стоимость туров сильно зависит от курса рубля. В ноябре-декабре он укрепился, поэтому поездки по большинству зарубежных направлений подешевели».

Однако, как подметили эксперты орловского отделения Банка России, за последние 12 месяцев стоимость услуг в регионе повысилась на 8,91 процента. Для сравнения, годовая инфляция для продуктов питания составила 4,79 процента, для товаров непродовольственной группы – 3,27 процента. И хотя услуги в минувшем году разгоняли инфляцию в регионе, тем не менее, в целом она последние семь месяцев снижалась.

«Чтобы годовая инфляция продолжала устойчиво замедляться, необходимо, чтобы общий спрос в экономике рос сдержаннее. А для этого необходимо продолжительное время поддерживать высокие ставки по депозитам и кредитам. По прогнозу Банка России, инфляция опустится до 4-5 процентов в 2026 году и стабилизируется вблизи 4 процентов в дальнейшем», – комментирует начальник экономического отдела орловского отделения Банка России Наталья Киселева.

Ранее Орелстат сообщал, что в ноябре 2025 года населению Орловской области было оказано платных услуг на 5,324 миллиарда рублей, что составило 104,1 процента, в сопоставимых ценах, к уровню ноября предыдущего года. В целом за период с января по ноябрь 2025 года включительно орловцы получили различные услуги на 55,153 миллиарда рублей, что на 2,2 процента превзошло показатель предыдущего года.

ИА «Орелград»