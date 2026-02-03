Российский бизнес готовится к будущему росту

3.2.2026

Таковы результаты опроса, в котором  участвовали 114 руководителей компаний из 12 отраслей.

Банк ВТБ и Школа финансов НИУ ВШЭ провели исследование финансовой устойчивости крупного российского бизнеса. Средний ожидаемый рост выручки в 2026 году — 3 %. Каждый четвертый участник исследования настроен оптимистично и ждет опережающего роста продаж (преимущественно представители электроэнергетики и нефтегазового сектора). Многие компании отмечают снижение внутреннего спроса (особенно в розничной торговле и транспорте).

75 % компаний планируют привлекать финансирование в рублях, избегая валютных рисков. Валютное кредитование рассматривают в основном экспортеры с валютной выручкой: нефтегазовая отрасль — 78 %; металлургия — 36 %; химическая промышленность — 44 %.

18 % участников готовы к активным инвестициям (преимущественно сырьевые отрасли): металлургия — 30 %; нефтегазовый сектор — 50 %.

Более половины респондентов придерживаются консервативной стратегии — сохраняют капитал. Остальные планируют умеренные дивидендные выплаты в рамках действующих политик. Компании используют 2026 год для укрепления финансового положения, накопления ресурсов, проработки следующих шагов.

Член правления ВТБ  Виталий Сергейчук  отметил, что осторожные прогнозы — признак ответственного управления.

«Российский бизнес демонстрирует зрелость и способность адаптироваться к санкциям и макроэкономической неопределенности».

По его мнению,  успех в среднесрочной перспективе зависит от нормализации денежно‑кредитных условий и снижения геополитической напряженности.

Научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов  подчеркнул, что российский бизнес проявил антихрупкость в условиях внешних ограничений. По его мнению, адаптация станет основой для следующей волны экономического развития.

«Важно, что бизнес продолжает видеть в российской экономике значительные инвестиционные возможности», – заявил Ярослав Кузьминов.

Напомним, по данным Орелстата, в нашем регионе за девять месяцев 2025 года общий объем финансовых вложений организаций (без учета малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений), составил 99 миллиардов рублей. В их числе долгосрочные финансовые вложения – 5,4 миллиарда рублей, или 5,5 процента от общего объема, а краткосрочные – в 93,5 миллиарда рублей, или 94,5 процента. Наибольшую долю в объеме финансовых инвестиций за январь-сентябрь 2025 года составили вложения организаций оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и обрабатывающие производства – 36 процентов и 30,2 процента соответственно.

