Экс-инспектора ГАИ будут судить за взятки

Также он обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение. Оно направлено в Заводской районный суд Орла для рассмотрения.

Фигурант — теперь уже бывший инспектор из отделения экзаменационной работы ГИБДД УМВД России по Орловской области. По версии следствия, он получил взятки на общую сумму около 120 тысяч — от девяти человек.

В обмен на это орловец выставил гражданам положительные оценки на практических экзаменах на получение водительских прав (вне зависимости от их реальных навыков). На основании заведомо ложных сведений выдавались соответствующие удостоверения.

Информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Ранее суд удовлетворил иск о конфискации у обвиняемого имущества и денег, законное происхождение которых не нашло подтверждений.

ИА «Орелград»