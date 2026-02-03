В Башкортостане придумают, как отремонтировать орловский мост

3.2.2026 | 7:58 ЖКХ, Новости

КУ ОО «Орелгосзаказчик» нашел подрядчика для проведения работ.

Всего на открытый конкурс было подано восемь заявок. Предварительно выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной и рабочей документации для капитального ремонта моста через Рыдань на дороге «Болхов – Орел – Витебск» оценили в 7,7 млн рублей.  Конкуренция позволила снизить эту цифру почти вдвое. Победителем отбора стало ООО Проектная Фирма «УРАЛТРУБОПРОВОДСТРОЙПРОЕКТ» (г. Уфа).  2 февраля в ЕИС «Закупки» размещен подписанный контракт. Его цена –  4,9 млн рублей. Срок исполнения контракта – 25 декабря 2026 года.

По данным kartoteka.ru, ООО ПФ «УРАЛТРУБОПРОВОДСТРОЙПРОЕКТ» зарегистрировано в Республике Башкортостан в 2003 году. Численность персонала – от 101 до 250 человек. Генеральный директор и один из учредителей – Шаяхов Айрат Масхутович. Чистая прибыль компании за 2024 год – 55,5 млн рублей.

