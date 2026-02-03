Строить дом на месте первого трамвайного депо в Орле будет Ольга Плясова

Планируется 168 квартир.

Реестр разрешений на строительство жилых зданий в Орловской области, выданных профильным управлением в IV квартале 2025 года, опубликован на Портале региона. Дом на пересечении Трамвайного переулка и улицы Пушкина будет возводить ООО «Специализированный застройщик «Спецстрой». Общая площадь объекта капитального строительства – 13708,49 кв. м.

По данным kartoteka.ru, ООО «СЗ «СПЕЦСТРОЙ» зарегистрировано в апреле 2024 года. Генеральный директор и учредитель микропредприятия – Плясова Ольга Анатольевна (Королева). Численность персонала – до 15 человек. В Орловской области также работает ООО «СПЕЦСТРОЙ». Учредитель – Плясова Александра Никифоровна, директор – Плясов Дмитрий Васильевич. Последний также соучредитель ООО «СЗ «ФОРТУНА», ООО «Спецстрой-М», учредитель ООО «Спецстрой Центр».

Напомним, высотную застройку на Пушкина обсуждали на публичных слушаниях в апреле 2025 года. Наиболее горячую дискуссию вызвал вопрос транспортной доступности и количества парковок. Так, представители АО «Орелоблэнерго» отметили, что «участок очень стесненный – вся ближайшая территория будет заставлена машинами». Видимо, опасения сетевой организации не приняты в расчет.

Отметим, Орел стал восьмым городом России, где запустили трамваи. Депо по современному адресу (улица Пушкина, 39) располагалось до 1966 года. Последние воспоминания об объекте снесены в 2025.

ИА “Орелград”