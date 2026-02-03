В Орле изъяли 18 тысяч пачек немаркированной табачной продукции

3.2.2026 | 15:06 Криминал, Новости

Общая стоимость незаконного товара — 2 миллиона 460 тысяч рублей.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Нарушение закона вскрыли силами Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Уголовное дело возбуждено в отношении троих человек. Это индивидуальный предприниматель, которая занималась продажей различных товаров, и двое её знакомых (мужчина и женщина). По текущей версии, все трое находились в преступном сговоре.

Граждане приобрели у неустановленных лиц немаркированную табачную продукцию, а затем перевозили и хранили её. Это происходило в областном центре. Имели место и факты сбыта.

Как отметили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, речь идёт об особо крупном размере. Пока что фигуранты остаются на свободе — под подписками о невыезде.

ИА «Орелград»


