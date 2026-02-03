В Орле соберут книги для ветеранов

3.2.2026 | 15:12 Культура, Новости, Общество

Поучаствовать в акции могут все желающие.

Фото: ИА “Орелград”

Мероприятие организует Библиотека имени Бунина. Учреждение присоединилось ко всероссийской акции «Дарите книги с любовью».

Мероприятие приурочено к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.

С 9 по 15 февраля в «Бунинке» пройдёт благотворительный сбор книг. Затем собранные издания передадут в Областной геронтологический центр ветеранов войны и труда.

Как отметили в библиотеке, требуется литература, которая может заинтересовать именно людей почтенного возраста — например, классическая или современная проза. Книги должны быть в хорошем состоянии. При желании можно дополнить их поздравительными открытками.

Всем участникам сбора вручат благодарственные письма.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


