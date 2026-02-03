В Орловской области выставили на торги защитное сооружение

3.2.2026 | 7:00 Новости, Экономика

Срок аренды – 20 лет.

https://torgi.gov.ru/

Приказ о проведении аукциона на право заключения договора аренды помещения №5 в здании №114 по улице Дзержинского в Ливнах подписан руководителем Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях 26 января. Площадь помещения – 142,4 кв. м (кадастровый номер 57:26:0010219:1018). Целевое назначение имущества – защитное сооружение гражданской обороны, складское, производственное, подсобные помещения. Требует проведение текущего ремонта.

Начальный размер арендной платы – 291 920 рублей 4 копейки в год. Шаг аукциона  – 5%. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 20 февраля. Размер задатка составляет десять процентов начальной цены. Торги назначены на 25 февраля, указано в ГИС «Торги».

Проведение осмотра осуществляется по рабочим дням. Для согласования даты и времени заинтересованным лицам необходимо предварительно связаться по телефонам (4912) 92-65-68 или (4912) 92-66-79.

Судя по навигатору, по указанному адресу располагаются отделы судебных приставов, БТИ, Управления Росреестра, службы статистики.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU