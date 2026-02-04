Аукцион на ремонт дороги в Орле прошел с нарушениями

Нарушение законодательства о конкуренции выявила антимонопольная служба.

Орловской УФАС России завершило рассмотрение жалобы на действия муниципального бюджетного учреждения «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Последнее ранее объявило о проведении электронного конкурса на выполнение капитального ремонта улично-дорожной сети в областном центра, а именно ремонта дороги на улице Салтыкова-Щедрина с захватом территорий прилегающих улиц. Специально созданная УФАС комиссия пришла к выводу, что заказчик при проведении аукциона нарушил нормы федерального закона о защите конкуренции.

«В ходе рассмотрения дела комиссия Управления установила, что признанный победителем участник конкурса не соответствовал требованиям заказчика, – сообщила пресс-служба Орловского УФАС. – Изучив представленные доказательства, Орловское УФАС признало в действиях МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» нарушение пункта 3 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции».

В ведомстве пояснили, что указанная норма закона предполагает запрет на действия, которые при проведении торгов, запроса котировок цен на товары или запроса предложений приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. В том числе законом запрещено нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок или предложений.

Ранее департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области сообщил о том, что в регионе за последние семь лет в рамках нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни» было отремонтировано около 600 километров автомобильных дорог на более чем 200 объектах. Особо были отмечены реконструкция Красного моста и моста через реку Орлик в створе улицы Колхозной в Орле, моста через реку Сосна в Ливенском районе и моста в Орловском округе, который соединил деревни Касьяновка и Тайное.

«Отремонтированы пять мостовых сооружений в Корсаковском, Сосковском, Свердловском и Болховском районах, – сообщала пресс-служба губернатора. – Начата реконструкция улицы Авиационной в городе Орле со сроком завершения работ в текущем году. В 2025 году впервые в Орловской области выполнено устройство автоматического пункта весового и габаритного контроля, расположенного на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Болхов – Мценск – Новосиль во Мценском районе».

ИА “Орелград”