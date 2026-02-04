В некоторых квартирах Орла температура опустилась до 12 градусов

4.2.2026 | 11:03 ЖКХ, Новости

На холод жалуются жильцы дома по Комсомольской, 306.

В жилых помещениях температура падает до плюс 12 градусов — что значительно ниже установленных нормативов. Это уже зафиксировала прокуратура Заводского района. Она проследит за восстановлением законных прав жильцов.

Дом сменил УК буквально накануне отопительного сезона. Возможно, он не был подготовлен к нему должным образом. Новая управляющая компания («Содружество») считает, что она выполняет свои обязанности.

«Сказать в каком сейчас состоянии стояки изнутри — очень и очень трудно… Мы со своей стороны что могли сделать — это обработка стояков, прогонка теплоносителя по трубам», – пояснил главный инженер УК Егор Клиндухов.

