Завершение ремонта Кромской СОШ официально перенесли

4.2.2026 | 10:46 Новости, Образование

Обновлённые данные появились на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

Исполнение контракта было намечено на 30 декабря 2025 года. Однако подрядчику дали еще время. Срок завершения работ перенесен на 15 мая 2026 года.

Напомним, капремонт должен обойтись в 60 миллионов 771 тысячу 447 рублей и 20 копеек. Задание выполняет ООО «Торгово-строительная компания Альянс».

Объект ремонта – двухэтажное здание общей площадью 4 тысячи 964 квадратных метра, построенное ещё в 1964-м году. Как сообщал «Орёлгосзаказчик», подрядчик успел полностью смонтировать систему отопления. Кроме того, в стадии завершения находились работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, а также электроснабжения.

