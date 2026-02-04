Фестиваль любительских театров стартовал в Орле

К участию в нем также приглашаются студенческие театры.

Орловский областной центр народного творчества сообщил о старте Фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России «Бархат кулис». В этом году он проводится в три этапа. Так, на первом этапе по 15 марта организаторы будут принимать заявки на участие. Отборочный этап пройдет в период с 16 марта до 16 апреля. Он предусматривает просмотр присланных видео спектаклей. Финальный показ лучших работ и награждение победителей планируются на 24 апреля 2026 года.

Как пояснили организаторы, фестиваль проводится с целью поддержки и развития студенческого и любительского театрального творчества, создания условий для творческого общения театралов и обмена опытом, для популяризации и сохранения культурного наследия народов России, совершенствования репертуара и повышения художественного уровня спектаклей, выявления новых талантливых коллективов, артистов, педагогов, художественных руководителей и т.д.

К участию приглашаются студенческие и любительские театры и студии всех жанров, в том числе кукольные, экспериментальные, иммерсивные и инклюзивные театры, творческие лаборатории и проекты, независимо от ведомственной принадлежности и наличия званий и наград. На фестиваль они вправе представить спектакли как по классическим произведениям, так и по современной драматурги, инсценировки, логически завершенные отрывки и постановки пьес собственного сочинения.

Разнообразие театральных жанров не ограничено, подчеркивают организаторы. Работы будут оцениваться в разных возрастных категориях, в том числе в смешанной. Возраст участников – от 4 лет и старше. Награды жюри присудит за лучший спектакль, лучшую работу режиссера, лучшие женскую и мужскую роли, лучшее художественное, музыкальное и световое оформление. Примечательно, что финансирование фестиваля предусмотрено за счет внебюджетных источников и в рамках выполнения государственного задания.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»