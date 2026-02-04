С орловца взыскали социальную переплату

Чиновники по суду решили отнять то, что сами назначили.

Спор по иску Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области рассмотрел Кромской районный суд. Ведомство просило о взыскании денежных средств с местного жителя, которые государство ему переплатило. Из материалов дела следует, что в отделении Фонда ответчик состоял на учете как получатель социальной пенсии по случаю потери кормильца. Причем социальную пенсию ему назначили еще весной 2010 года.

«С момента получения пенсии ему была установлена федеральная социальная доплата к пенсии, – следует из информации пресс-службы Кромского районного суда. – Истец установил, что ответчик был отчислен из учебного заведения 25.10.2023, о чем своевременно не сообщил в органы Фонда пенсионного и социального страхования».

По мнению сотрудников Фонда, гражданин утратил право на социальную доплату, поскольку потерял свой прежний статус. Но поскольку он не сообщил об этом в компетентные органы, социальную пенсию ему продолжали выплачивать. А когда факт отчисления из учебного заведения всплыл, чиновники подняли документы и пришли к выводу, что гражданину переплатили. Общая сумма переплаты по социальной пенсии по случаю потери кормильца, а также федеральной социальной доплаты к пенсии составила почти 102 тысячи рублей.

Представители Фонда сообщили суду, что они пытались уладить спор в порядке досудебного урегулирования. Еще в октябре 2024 года они направили гражданину уведомление о сложившейся переплате и предложили вернуть ее в бюджетную систему. Однако гражданин письмо Фонда проигнорировал, поэтому спор рассматривался в судебном порядке.

Фонд просил суд взыскать с ответчика так называемое неосновательное обогащение в виде излишне выплаченных сумм социальной пенсии по случаю потери кормильца и федеральной социальной доплаты. Исковые требования были удовлетворены. Молодому человеку придется вернуть государству переплату в сумме около 102 тысяч рублей, а также оплатить государственную пошлину.

ИА «Орелград»