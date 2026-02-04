В Орле усилили контроль за температурой в жилье

Жалобы жильцов оперативно отрабатываются.

Об этом объявили в пресс-службе Администрации Орла. Ранее стало известно, что в некоторых квартирах (в доме №306 на Комсомольской) температура упала до 12 градусов.

Как пояснили в горадминистрации, по поручению мэра Юрия Парахина обращения жителей, связанные с отоплением в квартирах, отрабатываются со всей возможной оперативностью.

Специалисты выезжают на адреса и делают замеры температуры с помощью особого прибора — пирометра. В состав таких групп входят сотрудники городского управления ЖКХ, Госжилинспекции и управляющих компаний.

Согласно нормам, температура в жилых комнатах не должна опускаться ниже плюс 18, в угловых помещениях — ниже плюс 20.

Если показатели не соответствуют нормативам, информация сразу передаётся в управляющие и ресурсоснабжающие организации. «Причины нарушений выясняются на месте, и сразу же принимаются технические решения для восстановления тепла», — пояснили в мэрии.

ИА «Орелград»