На Орловщине проиндексировали 40 мер соцподдержки

4.2.2026 | 12:23 Новости, Общество

Об этом сообщили в Отделении СФР по Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Речь идёт о видах соцподдержки, которые находятся в зоне ответственности СФР. Индексация произошла с 1 февраля. Повышение составило 5,6%.

Например, маткапитал на первого ребёнка вырос почти до 729 тысяч рублей. Семьи, где в текущем году родился или родится второй малыш, дополнительно получат 234 тысячи 895 рублей и 27 копеек. Даже если получатели маткапитала распорядились частью выплаты, сохранившийся остаток всё равно будет индексирован.

Кроме того, выросли единовременная выплата в связи с рождением ребенка (до 28,4 тысячи рублей), ежемесячное пособие неработающим родителям и опекунам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет (10,7 тысячи рублей) и другие виды поддержки.

Также проиндексированы выплаты, не связанные с семейными вопросами. Например — для федеральных льготников Орловской области. Её получают инвалиды, ветераны, лица, которые подверглись воздействию радиации после техногенных катастроф, Герои СССР и России, Герои социалистического труда и Герои труда России, другие категории населения.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU