На Орловщине проиндексировали 40 мер соцподдержки

Об этом сообщили в Отделении СФР по Орловской области.

Речь идёт о видах соцподдержки, которые находятся в зоне ответственности СФР. Индексация произошла с 1 февраля. Повышение составило 5,6%.

Например, маткапитал на первого ребёнка вырос почти до 729 тысяч рублей. Семьи, где в текущем году родился или родится второй малыш, дополнительно получат 234 тысячи 895 рублей и 27 копеек. Даже если получатели маткапитала распорядились частью выплаты, сохранившийся остаток всё равно будет индексирован.

Кроме того, выросли единовременная выплата в связи с рождением ребенка (до 28,4 тысячи рублей), ежемесячное пособие неработающим родителям и опекунам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет (10,7 тысячи рублей) и другие виды поддержки.

Также проиндексированы выплаты, не связанные с семейными вопросами. Например — для федеральных льготников Орловской области. Её получают инвалиды, ветераны, лица, которые подверглись воздействию радиации после техногенных катастроф, Герои СССР и России, Герои социалистического труда и Герои труда России, другие категории населения.

ИА «Орелград»