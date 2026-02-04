Орловцам пообещали новые морозы до минус 32

Предупреждение опубликовало Управление МЧС по Орловской области.

5 и 6 февраля на территории области ожидается аномально холодная погода. Правда — не повсеместно. Среднесуточная температура воздуха составит от -13 до -20 (ниже климатической нормы на 7-14 градусов).

Ближайшей ночью прогнозируется от -23 до -28, но местами ртуть в градусниках может упасть даже до -32 градусов. Завтра днём будет от -12 до -17. Осадков не ожидается. Днём 5 февраля ветер будет дуть с юго-востока, со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Управление МЧС по региону просит орловцев оставаться бдительными и внимательными. Чтобы избежать пожаров, необходимо грамотно эксплуатировать электрические и газовые приборы, а также печи. Кроме того, в такую погоду реальной становится и опасность обморожения.

ИА «Орелград»