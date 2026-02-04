Награждение Олега Карпикова и Лидии Бурлаковой

4.2.2026 | 10:10 Новости, Общество

30 января в Орловском областном Совете народных депутатов прошли награждения наших земляков.

Наряду со многими награжденными свои награды за значительный личный вклад в развитие добровольчества и патриотизм  получили руководители орловского предприятия ЗАО «Счетприбор» – генеральный директор Лидия Бурлакова и директор по развитию Олег Карпиков.

Олег Карпиков и Лидия Бурлакова были удостоены медалями Орловского областного Совета народных депутатов «За самоотверженность и патриотизм».

Награды орловцам вручили председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский и первый заместитель председателя облсовета Михаил Вдовин в присутствии члена правительства Орловской области Ирины Патроновой. Они были отмечены за активную благотворительную, волонтерскую и гуманитарную деятельность.

Леонид Музалевский поблагодарил земляков, отметив, что за каждой наградой стоят конкретные дела и реальные результаты. Он подчеркнул, что мужество, добровольческий труд и благотворительность являются служением орловской земле и стране, а сила Орловщины заключается в солидарности героев, деятельных граждан и бизнеса.

Помимо этого Олег Карпиков  ранее оказывал благотворительную помощь сотрудникам УВД и МЧС, отстаивавшим безопасность нашей страны. Он был удостоен за патриотизм и благотворительность рядом почетных грамот и медалей:

«Почетная грамота»  Департамента безопасности Орловской области

«Почетная грамота»  Департамента молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области

Медаль Всероссийского добровольного пожарного общества «За содействие в организации добровольной пожарной охраны»

ИА “Орелград”


