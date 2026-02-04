В пользу амчан взыскали 1,2 миллиона рублей зарплаты

Без вмешательства суда и приставов работники не могли получить заработок.

Одна из компаний Мценского района оперативно погасила задолженность, накопившуюся у нее перед своими работниками по заработной плате. Но произошло это только после того, как руководителя компании официально предупредили о возможной ответственности за неисполнение решения суда. Как сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области, организация задолжала своим работникам более 1,2 миллиона рублей. Трое из них обратились в суд и выиграли, работодателя обязали выдать им зарплату.

«Сразу же после поступления исполнительных листов в Мценское районное отделение судебных приставов в отношении предприятия-должника было возбуждено исполнительное производство, – уточнили в УФССП. – Судебный пристав известил руководство компании о начале процедуры взыскания долга и проинформировал его о возможных последствиях уклонения от исполнения судебного решения согласно статье 315 Уголовного кодекса РФ».

Получив предупреждение, руководство организации тут же погасило долг, сотрудники, выигравшие ранее суд, получили свою зарплату. Ранее в УФССП рассказали, что в 2025 году благодаря мерам, принятым сотрудниками ведомства, была взыскана задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 4,4 миллиона рублей, что в 1,5 раза больше, чем за 2024 год. За минувшие 12 месяцев в результате целенаправленной работы орловских судебных приставов было окончено 133 исполнительных производства данной категории.

«Взыскание задолженности по заработной плате находится на особом контроле, – подчеркнули в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области. – Основным фактором, обеспечивающим исполнение судебных решений по взысканию заработной платы, является принятие мер принудительного исполнения. Это и установление местонахождения должника, его расчетных счетов и имущества, а впоследствии и арест имущества с последующей реализацией. Также эффективным инструментом воздействия на должников является реализация полномочий административной юрисдикции и мер уголовно-правового характера».

ИА “Орелград”