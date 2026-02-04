В 2025 заболеваемость онкологией на Орловщине осталась высокой

То же самое касается и смертности.

Об этом главный внештатный онколог области Сергей Серёгин рассказал в интервью порталу «Орловские новости».

Так, в 2025 году в нашем регионе заболеваемость онкологией составила 628,4 случая на каждые 100 тысяч населения. (Для сравнения в 2024 в России в целом этот показатель равнялся 478,1 случая.)

У орловских пациенток чаще всего диагностировали онкозаболевания молочной железы и репродуктивной системы, а также кишечника. У мужчин-орловцев – рак предстательной железы, лёгкого, желудка и кишечника, мочевого пузыря. Также Серёгин отметил распространённость кожных онкозаболеваний.

Смертность от онкологических заболеваний в 2025 году в Орловской области составила 226,8 случая на каждые 100 тысяч населения (в 2023 в России в целом — 194,3 случая). При этом 97% орловских смертей от онкологии — это «морфологически верифицированные случаи», то есть подтверждённые лабораторными анализами тканей или клеток. По мнению Серёгина, это является признаком неплохого уровня диагностики таких болезней.

ИА «Орелград»