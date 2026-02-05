Губернатору рассказали о «борьбе с долгами»

Налоговики отчитались о своей работе в минувшем году.

Одним из источников пополнения бюджета является работа по погашению задолженности по налоговым платежам. Управление ФНС России по Орловской области активно проводит работу с налогоплательщиками по погашению задолженности, в том числе и с помощью проведения межведомственных комиссий с участием должников, представителей муниципальных образований и правоохранительных органов. Об этом в ходе рабочей встречи губернатору Андрею Клычкову рассказала глава регионального налогового управления Ирина Емельянова.

«Целью проведения налоговых комиссий является побуждение налогоплательщика добровольно погасить задолженность по налогам сборам, пени и штрафам и предупредить негативные последствия в случае их неуплаты, – уточнили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области. – За 2025 год проведено 144 комиссии, заслушано 615 налогоплательщиков. В результате работы добровольно погашено налогоплательщиками в консолидированный бюджет РФ 638,4 миллиона рублей».

Напомним, что с 1 ноября 2025 года вступил в силу Федеральный закон № 287-ФЗ, которым был введен внесудебный порядок взыскания задолженности с физических лиц, то есть с простых граждан. Если раньше задолженность могла быть взыскана только на основании судебного приказа, то с 1 ноября она взыскивается как в судебном, так и во внесудебном порядке в зависимости от согласия или несогласия налогоплательщика с суммой долга. При этом взыскания во внесудебном порядке должны применяться только к той задолженности, в отношении которой отсутствует спор.

«В связи с нововведениями предусмотрен плавный переход к новому механизму взыскания, – отмечала по этому поводу пресс-служба УФНС. – Переходные положения предусматривают предварительное направление всем физическим лицам, имеющим на момент вступления его в силу задолженность, которая по новым правилам подлежит взысканию во внесудебном порядке, специального информационного сообщения».

К слову, орловцы охотно пользуются «напоминалками о долгах». По данным УФНС, уже более 49,5 тысячи орловских налогоплательщиков дали согласие на рассылку о наличии налоговой задолженности. Только в 2025 году согласие на получение сообщений от налоговой службы предоставили 757 организаций и граждан.

Дать согласие по установленной форме на бесплатное получение от налоговиков смс-сообщений или электронной почты удобнее всего онлайн – через личный кабинет налогоплательщика или по телекоммуникационным каналам связи, подсказали в областной налоговой службе. Также заявить о своем желании получать рассылку от налоговой службы можно при личном обращении в налоговый орган, МФЦ или направив согласие по почте.

«Сообщения о налоговой задолженности направляются не чаще одного раза в три месяца при наличии неоплаченных сумм налогов и носят исключительно информационный характер, то есть не предусматривают оплату сумм долга», – уточнили налоговики.

ИА “Орелград”