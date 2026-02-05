На Орловщине зарастают лесом около 40 гектаров сельхозземель

5.2.2026 | 11:12 Закон и порядок, Новости

Нарушение выявил Россельхознадзор.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

В неважное состояние пришли несколько участков земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Болховского района. Они принадлежат ООО «Агрилайф», причём находятся именно в собственности предприятия.

Тем не менее, владелец обязан соблюдать земельное законодательство. Как установило ведомство, территории заросли сорной травой, а также посторонними кустарниками и деревьями — на общей площади 39,5 гектара.

На данный момент в адрес правообладателя земли направлены соответствующие предостережения.

ИА «Орелград»


