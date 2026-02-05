В Орловской области проверят цены на хлеб

Проверка ценообразования пройдет по поручению ФАС.

В Орловской области по поручению центрального аппарата ФАС России региональное управление антимонопольной службы изучит обоснованность установления региональными участниками рынка оптово-отпускных цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки.

«Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования», – подчеркнули в пресс-службе Орловского УФАС России. Отметим, что в регионе на постоянной основе ведется мониторинг цен.

Согласно ему по состоянию на 30 января 2026 года самым дешевым хлебом, который продается в орловских гипер- и супемаркетах, является хлеб «Пеклеванный» массой 0,65 кг, произведенный в Курской области. Приобрести его можно за 19,99 рубля. Хлеб «Ржано-пшеничный» Мценского хлебокомбината продается по 18,69 рубля, но его вес составляет 0,6 кг. Самый дешевый хлеб Орловского хлебокомбината – «Спасский». За буханку весом 0,6 кг торговцы просят минимум 34,09 рубля.

По данным Орелстата, в ноябре 2025 года хлеб и хлебобулочные изделия на орловском потребительском рынке подорожали на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем; а в октябре они подорожали на 0,77 процента по сравнению с сентябрем. Тенденция роста цен на хлеб наблюдалась на протяжении всего прошлого года. Так, средняя цена на такую продукцию за январь-ноябрь 2025 года выросла на 15,3 процента по сравнению с январем-ноябрем 2026 года.

ИА “Орелград”