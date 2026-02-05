Минцифры включило в “белый список” ВТБ и ПСБ

5.2.2026

Минцифры 4 февраля включило в “белый список” компаний, сервисы которых остаются доступными при отключении интернета, банки, службы доставки, СМИ, сервисы ФНС и другие.

Фото: ИА “Орелград” / Числова Светлана

В их число вошли:

  • банки ВТБ и ПСБ;
  • службы доставки СДЭК «Купер» и «Самокат»;
  • СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсантъ» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»;
  • ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков;
  • Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства;
  • железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс»;
  • операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ контур»;
  • онлайн-кассы «Эвотор»;
  • мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;
  • компания «Росагролизинг»;
  • сеть магазинов «Детский мир»;
  • сеть ресторанов быстрого питания «Бургер кинг»;
  • маркетплейс «Мегамаркет»;
  • ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ.

ИА “Орелград”


