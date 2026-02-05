Клычков рассказал, что происходит на «Титанике»

Орловский губернатор оценил готовность и обстановку.

Андрей Клычков поднял тему во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

«Мне важно достроить объект, дотащить его до конца при всех сложностях», – заявил он.

Напомним, текущим подрядчиком медцентра ООКБ на бульваре Победы является ООО «Стрела» из Московской области. Клычков признал, что компания «находится в тяжёлом финансовом положении».

«Мы, по сути, за него строим: нашли субподрядчиков, проводим совещания, определяем, какие работы… Всё это, чтобы по поручению президента в 2026 году мы объект закончили», – рассказал губернатор.

Также он выразил радость по поводу того, что данный вопрос находится на контроле у федерального правительства (ранее об «Орловском титанике» вспомнил премьер-министр Михаил Мишустин).

«На следующей неделе запланированы встречи с вице-премьерами, будем проговаривать вопросы, как дорабатывать», – резюмировал орловский глава.

ИА «Орелград»