Мошенники пишут орловцам от имени главы Орловского МО

Также создаются поддельные аккаунты самой окружной администрации.

Об этом предупредили настоящие власти округа.

Фальшивые аккаунты создаются в «Телеграме». При этом их создатели вступают в активную переписку с пользователями, что является явным признаком обмана.

«Подобные аккаунты — 100% фейк. Официальное общение в социальных сетях мы ведем только в нашей группе «ВКонтакте»», – пояснили муниципальные власти.

Напоминаем, что в «Телеграме» и во «ВКонтакте» официальные аккаунты главы округа Александра Черных находятся на страницах t.me/aa_chernyh и vk.com/aa_chernyh, окружной администрации — на t.me/orlmo и vk.com/orlmo соответственно.

ИА «Орелград»