Мошенники пишут орловцам от имени главы Орловского МО

5.2.2026 | 11:55 Криминал, Новости

Также создаются поддельные аккаунты самой окружной администрации.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Об этом предупредили настоящие власти округа.

Фальшивые аккаунты создаются в «Телеграме». При этом их создатели вступают в активную переписку с пользователями, что является явным признаком обмана.

«Подобные аккаунты — 100% фейк. Официальное общение в социальных сетях мы ведем только в нашей группе «ВКонтакте»», – пояснили муниципальные власти.

Напоминаем, что в «Телеграме» и во «ВКонтакте» официальные аккаунты главы округа Александра Черных находятся на страницах t.me/aa_chernyh и vk.com/aa_chernyh, окружной администрации — на t.me/orlmo и vk.com/orlmo соответственно.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU