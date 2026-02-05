В Орловском медколледже подтвердили задержку стипендий

5.2.2026 | 12:55 Важное, Медицина, Новости, Образование

Однако причина оказалась не в нехватке средств.

Ранее информация о проблемах с выплатами появилась в социальных сетях. Утверждалось, что стипендии должны были выдать не позднее 25 января, но этого не произошло до сих пор.

Директор медицинского колледжа Антон Труфанов дал разъяснения «Орёлтаймс». Он подтвердил факт, но пояснил причины.

«Деньги на выплату стипендий имеются в полном объёме. Все лимиты были доведены ещё до Нового года. Необходимые документы поданы в департамент здравоохранения. Однако из-за новых требований к программному обеспечению не получилось вовремя подписать соглашение на перечисление денежных средств. Это чисто техническая задержка», – рассказал он.

По словам директора суза, выплаты поступят либо сегодня вечером, либо 9 февраля днём.

