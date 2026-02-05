На Орловщине заработал портал по поддержке участников СВО

Это региональный интернет-проект «Поддержка героев».

На портале можно получить информацию о социальной поддержке и карьерных возможностях для бывших и действующих военнослужащих. В дальнейшем планируется расширять функциональные возможности сайта, ориентируясь на запросы защитников Отечества.

Тестированием портала займутся 13 выпускников кадровой программы «Герои земли Орловской» – тоже из числа участников специальной военной операции. Это произойдёт на следующей неделе. Информацию сообщил губернатор Андрей Клычков.

Также он отметил, что участники программы «Герои земли Орловской» обсуждали идею устройства такого портала. Подобной инициативе был посвящён и один из дипломных проектов.

ИА «Орелград»