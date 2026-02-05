В Орле почтили память старца, благословившего Путина

Сегодня со дня кончины Иоанна Крестьянкина исполняется 20 лет.

Утром на территории Николо-Песковского храма отслужили заупокойную литию. Здесь стоит памятник Иоанну Крестьянкину. Рядом находится место, где располагался родовой дом его семьи.

в средней общеобразовательной школе №33 города Орла состоялось памятное мероприятие «Оживим сердца для Бога».

Ранее в средней школе №33 города Орла прошло мероприятие под названием «Оживим сердца для Бога», посвящённое этому человеку. Гостями и участниками стали воспитанники и преподаватели воскресной школы Николо-Песковского храма.

Иоанн Крестьянкин (1910-2006) — уроженец Орла, православный священник, насельник Псково-Печерского монастыря. один из самых почитаемых старцев нашей эпохи. Известно, что с ним дважды встречался президент России Владимир Путин.

Обе встречи произошли в 2000-м году. По данным ряда источников, президент получил благословение орловского старца. Кроме того, в 2018-м году Владимир Путин лично возложил цветы на его могилу (она тоже находится в Псково-Печерском монастыре).

