Новый дом уже ждет вас

Готовые квартиры в Орле от ГК «ОДСК».

Ищете современное жилье, где будет комфортно жить сегодня и строить планы на завтра? Группа компаний «ОДСК» представляет подборку готовых квартир — под любой образ жизни и предпочтения.

Застройщик возводит дома в различных районах, что позволяет выбрать наиболее оптимальную для вас локацию. В наличии варианты жилья от компактных квартир до просторных трехкомнатных, включая евротрешки. Можно выбрать черновой вариант отделки или готовый «Комфорт». И самое приятное – дома сданы, поэтому не нужно ждать окончания строительства. Начинайте воплощать свой дизайн или стазу заезжайте сразу после покупки.

ЖК «Цитрус» стал ярким акцентом в Заводском районе (пересечение улиц Прожекторной и Солнцевской). Рядом крупные торговые центры, кинотеатр, множество магазинов и аптек. В шаговой доступности школы и детские сады, техникум.

ЖК «Горизонт» вырос на улице Раздольной в Северном районе. Рядом магазины, остановки общественного транспорта и торговые центры.

ЖК «Новые высоты» возвышается в Болховском микрорайоне. До центра города всего 15 минут, но здесь спокойная атмосфера для размеренной жизни. Микрорайон отличает живописное соседство с яблоневым садом и дендропарком, а также другими зелеными зонами.

Жилые комплексы ОДСК нацелены на безопасность и комфорт будущих жильцов. Забота о благополучии — приоритет при разработке. Планировки квартир и благоустройство территорий созданы с вниманием к деталям. Каждый комплекс имеет свою уникальную атмосферу и философию.

Как сделать шаг к новому дому? Звоните 99 97 84 — специалисты ОДСК расскажут обо всех вариантах и помогут определиться. Готовы к покупке? Приходите в офисы продаж.

