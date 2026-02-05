Возбуждено дело о растрате имущества ОПХ «Красная звезда»

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Как рассказали в ведомстве, по отчётным документам в минувшем году на предприятии произошёл падёж крупного рогатого скота — около 400 голов. Однако эта информация не подтвердилась в ходе проверочных мероприятий.

«Руководством общества часть скота реализована по заниженной стоимости, различное имущество приобреталось по завышенным ценам», – отмечают в органе надзора.

Напомним, недавно «Красную звезду» проверил Россельхознадзор. В хозяйстве нашли только две коровы, а также три свиньи. При этом сообщалось, что на 1 января 2025 года здесь числилось около 250 голов КРС.

Как рассказали в прокуратуре, нанесённый ущерб оценивается в 56 миллионов рублей. Дело о растрате возбуждено в отношении бывшего генерального директора юридического лица. Фигурант задержан (что произошло при координирующей роли надзорного ведомства).

100% акций данного хозяйства находится в государственной собственности Орловской области.

