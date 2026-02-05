«Ростелеком» и «Газпром энергосбыт Брянск» приступают к новому этапу развития региональной энергосистемы

4 февраля директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях Павел Зеленин и директор ООО «Газпром энергосбыт Брянск» Александр Шаго подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ дал старт совместным проектам по цифровизации региональной системы энергоснабжения. Специалисты провайдера готовы обеспечить индивидуальный подход при подборе сервисов для нужд партнера: от обеспечения информационной безопасности до предоставления облачных решений.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Наша компания обслуживает цифровой контур гарантирующего поставщика электроэнергии на Брянщине с 2020 года. За это время мы внедрили ряд инновационных продуктов, в числе последних – сервис “M2M контроль“. Сейчас расширяем сеть каналов передачи данных для умных счетчиков. В рамках подписанного соглашения мы сможем расширить портфель бизнес-решений на самых выгодных для клиента условиях. Сейчас в активной фазе находится проект по организации а также работаем над расширением сети каналов передачи данных для умных счётчиков. Уже обсудили и планы по дальнейшему сотрудничеству».

Александр Шаго, директор ООО «Газпром энергосбыт Брянск»:

«Наша компания ставит перед собой цель строить работу на современных отечественных платформах, способных значительно повысить эффективность и безопасность в сфере энергетики. Внедрение комплексных решений по цифровизации бизнес-процессов позволяет нам оставаться в авангарде современных технологий и укреплять свои позиции на рынке».

«Ростелеком» предлагает профильные решения для бизнеса различных отраслей. Узнать подробнее об услугах компании можно на сайте провайдера или по телефону горячей линии 8 800 200 16 61.

