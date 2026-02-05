Орловца осудили за стрельбу из пистолета рядом с кафе

5.2.2026 | 14:23 Новости, Происшествия

Пострадал один человек.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Дерзкое преступление произошло в Покровском районе в 2025-м году в июне. Всё случилось в райцентре в ночное время. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из травматического пистолета.

Это произошло в общественном месте, рядом с одним из местных кафе. Посетители сделали орловцу замечание. Он ответил ещё одним выстрелом — в их сторону. В результате один из граждан получил телесное повреждение.

Как рассказали в областном управлении СКР, уголовное дело возбудили по статье «хулиганство» (213 УК, часть 2). Кстати, обвиняемый оказался жителем Орловского муниципального округа.

Суд приговорил его к году исправительных работ. В доход государства будет удерживаться 10% заработной платы.

«Приговор не вступил в законную силу», – уточнили в ведомстве.

