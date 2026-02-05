Павел Меркулов избран ректором ОГУ

5.2.2026 | 13:36 Новости, Образование

Ранее он являлся лишь исполняющим обязанности.

Фото: Орловский областной Совет

В эти права Меркулов вступил в минувшем году в июле. Сегодня в вузе в рамках конференции работников и обучающихся состоялись выборы ректора.

Павел Меркулов победил с явным перевесом, набрав 119 голосов из 134 возможных, пишут «Орловские новости». Его единственным конкурентом являлась Елена Финадеева, директор Архитектурно-строительного института ОГУ имени Тургенева.

Ещё ранее Меркулов руководил Среднерусским институтом управления — филиалом РАНХиГС. Также он является депутатом областного совета текущего созыва.

Губернатор Андрей Клычков поздравил нового ректора с победой в социальных сетях. Орловский глава выразил надежду, что Меркулов «обеспечит развитие образовательных программ, повысит уровень подготовки студентов и укрепит научные исследования вуза».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU