Павел Меркулов избран ректором ОГУ

Ранее он являлся лишь исполняющим обязанности.

В эти права Меркулов вступил в минувшем году в июле. Сегодня в вузе в рамках конференции работников и обучающихся состоялись выборы ректора.

Павел Меркулов победил с явным перевесом, набрав 119 голосов из 134 возможных, пишут «Орловские новости». Его единственным конкурентом являлась Елена Финадеева, директор Архитектурно-строительного института ОГУ имени Тургенева.

Ещё ранее Меркулов руководил Среднерусским институтом управления — филиалом РАНХиГС. Также он является депутатом областного совета текущего созыва.

Губернатор Андрей Клычков поздравил нового ректора с победой в социальных сетях. Орловский глава выразил надежду, что Меркулов «обеспечит развитие образовательных программ, повысит уровень подготовки студентов и укрепит научные исследования вуза».

ИА «Орелград»