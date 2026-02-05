Орловчанки стали «Мастерами спорта России»

5.2.2026 | 14:36 Новости, Спорт

Высокого звания удостоены Екатерина Колосова и Евгения Кульгина.

Евгения Кульгина. Фото: Департамент физической культуры и спорта Орловской области

Приказ подписал Министр спорта России Михаил Дегтярев.

Екатерина Колосова занимается универсальным боем. В 2025-м она стала серебряным призёром Чемпионата России, который проходил в Воронеже. Также в минувшем году орловчанка заняла второе место на Кубке России, причём дважды (эти соревнования состоялись в Сочи).

Евгения Кульгина специализируется на классических лыжных гонках, а также гонках на роликовых лыжах. На её счету немало побед. В 2025-м году она вошла в основной состав национальной юниорской сборной России по лыжным гонкам.

Екатерина Колосова. Фото: Департамент физической культуры и спорта Орловской области

ИА «Орелград»


