За год в Орле от вандалов пострадали 20 остановок

5.2.2026 | 14:45 Новости, Транспорт

Об этом сообщили на «Спецавтобазе».

Фото: vk.com/club217393158

Таковы итоги 2025-го. 13 пострадавших сооружений удалось оперативно привести в порядок.

Также на предприятии рассказали, что уже в новом 2026-м году выявлены новые повреждения нескольких остановок. Правда, устранить их прямо сейчас нельзя из-за погодных условий. Работы проведут позже, ко Дню Победы и ко Дню города.

Напомним, что сейчас в городе завершается размещение шести новых остановочных павильонов. Работы выполняет ООО «ПК МДК-Пром». Остановки обустраивают по следующим адресам:

  • Алроса, 7,
  • Герцена, 9,
  • Лескова, 4,
  • Комсомольская, 308,
  • Московская, 67,
  • и Раздольная, 14.

