За год в Орле от вандалов пострадали 20 остановок

Об этом сообщили на «Спецавтобазе».

Таковы итоги 2025-го. 13 пострадавших сооружений удалось оперативно привести в порядок.

Также на предприятии рассказали, что уже в новом 2026-м году выявлены новые повреждения нескольких остановок. Правда, устранить их прямо сейчас нельзя из-за погодных условий. Работы проведут позже, ко Дню Победы и ко Дню города.

Напомним, что сейчас в городе завершается размещение шести новых остановочных павильонов. Работы выполняет ООО «ПК МДК-Пром». Остановки обустраивают по следующим адресам:

Алроса, 7,

Герцена, 9,

Лескова, 4,

Комсомольская, 308,

Московская, 67,

и Раздольная, 14.

ИА «Орелград»