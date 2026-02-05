За год в Орле от вандалов пострадали 20 остановок

Об этом сообщили на «Спецавтобазе».
Таковы итоги 2025-го. 13 пострадавших сооружений удалось оперативно привести в порядок.
Также на предприятии рассказали, что уже в новом 2026-м году выявлены новые повреждения нескольких остановок. Правда, устранить их прямо сейчас нельзя из-за погодных условий. Работы проведут позже, ко Дню Победы и ко Дню города.
Напомним, что сейчас в городе завершается размещение шести новых остановочных павильонов. Работы выполняет ООО «ПК МДК-Пром». Остановки обустраивают по следующим адресам:
- Алроса, 7,
- Герцена, 9,
- Лескова, 4,
- Комсомольская, 308,
- Московская, 67,
- и Раздольная, 14.
ИА «Орелград»