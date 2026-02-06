Кто чаще попадает в ловушки мошенников?

Эксперты проанализировали случаи увода средств и выявили ключевые тренды за 2025 год.

В ВТБ составили обобщенный портрет клиентов, которые попадались на уловки мошенников. В 2025 году жертвами чаще становились женщины — 54 % от общего числа пострадавших (в 2024 — 50 %). Особенно уязвимыми они оказались весной (пиковые месяцы — апрель и май). По словам заместителя руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева, злоумышленники целенаправленно эксплуатируют ключевые качества женщин. Это забота о близких, ответственность за семейные решения. Типичные схемы атак включают звонки «от ребенка» с просьбой о срочной помощи, или сообщения необходимости перевода денег на «безопасный счет». Доля мужчин среди пострадавших от мошенников составила 46 % (в 2024 – 50 %).

Средний возраст жертв злоумышленников вырос до 48 лет (в 2024 году было около 40 лет). Среди женщин средний возраст составил 50 лет, среди мужчин — 46 лет.

Большинство инцидентов зафиксировано в густонаселенных регионах: Москва и Московская область — 19 % случаев, Санкт‑Петербург и Ленинградская область — более 7 %. В ТОП-10 (с долей от 2,1 % до 3 %) вошли Краснодарский край, Свердловская, Новосибирская, Челябинская области, Ханты‑Мансийский АО, Пермский край, Иркутская область, Республика Башкортостан. Минимальное число случаев (около 1 %) — в Воронежской и Тульской областях.

Хотя современные системы безопасности блокируют большинство подозрительных операций, эксперты подчеркивают, что осведомленность и бдительность россиян остаются главным барьером на пути злоумышленников.

ИА “Орелград”