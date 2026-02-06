Отделения Почта Банка теперь работают под новым брендом

6.2.2026 | 17:23 Новости, Общество

Вывески обновлены на ВТБ  во всех точках обслуживания.

Фото: ИА «Орелград»

Ребрендинг затронул 83 региона России. Новые вывески размещены в 2 244 точках обслуживания Почта Банка. Из них 2 191 офис располагается на базе отделений «Почты России». Таким образом повышена доступность финансовых услуг для жителей страны, включая малые и отдаленные населенные пункты. Клиенты ВТБ и Почта Банка могут пользоваться сетью из более чем 19 тысяч банкоматов.

Напомним, в Орловской области с февраля 2025 года стартовали продажи продуктов ВТБ в трех полноценных отделениях Почта Банка. Далее услуги стали доступны в 15 отделениях Почты России. К концу года продукты и сервисы ВТБ  смогли оформлять уже во всех точках. Это плюс порядка 170 окон почты.

ИА “Орелград”


