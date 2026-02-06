Рубль может ослабить позиции в первом квартале 2026 года

Вероятно укрепление курса доллара.

Эксперты «ВТБ Мои Инвестиции» прогнозируют возможное давление на курс российского рубля в I квартале 2026 года.

На текущую устойчивость рубля влияют позитивная геополитическая обстановка, активные продажи валюты со стороны Банка России. Спад возможен из-за снижения цен на российскую нефть, что ведет к уменьшению валютной выручки на внутреннем рынке. Сокращение предложения валюты от экспортеров способно перевесить иные поддерживающие факторы.

Инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев отметил, что в 1 квартале 2026 года курс USD/RUB может достигнуть отметки 85 рублей за доллар. В базовом сценарии на конец 2026 года аналитики прогнозируют курс на уровне 90-95 рублей за доллар.

Официальные курсы валют на заданную дату можно увидеть на сайте Центрального Банка России. Так, 1 декабря 2024 года доллар США стоил 107,7409 рубля, 1 декабря 2023 – 88,5819 рубля, 1 декабря 2022 – 60,8803 рубля, 1 декабря 2021 – 74,8926 рубля, 1 декабря 2020 – 76,1999 рубля.

ИА “Орелград”